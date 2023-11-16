Более 4 кг героина изъяли в Красноярске сотрудники полиции у приезжей из Москвы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали организатора бесконтактного сбыта особо крупной партии героина.
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