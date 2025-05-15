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Новости Омска

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Завтра с 20:00 в Омске закроют центр города для транспорта

Завтра с 20:00 в Омске закроют центр города для транспорта. Движение будет запрещено на участке Ленина от площади Победы до улицы Партизанской.

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