Завтра с 20:00 в Омске закроют центр города для транспорта. Движение будет запрещено на участке Ленина от площади Победы до улицы Партизанской.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Завтра с 20:00 в Омске закроют центр города для транспорта. Движение будет запрещено на участке Ленина от площади Победы до улицы Партизанской.