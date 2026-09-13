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Фанаты «Галатасарая» посвятили Алексею Батракову баннер перед матчем чемпионата Турции

Фанаты турецкого футбольного клуба «Галатасарай» выразили поддержку российскому полузащитнику Алексею Батракову перед матчем пятого тура чемпионата Турции против «Коджаелиспора».

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