Закон о заготовке погибших деревьев в Забайкалье не работает

В Забайкалье пока не заработал закон о заготовке погибших деревьев. Глава комитета по аграрной политике краевого Заксобрания Михаил Якимов, после посещения Алек-Заводского, Калганского и Приаргунского округов, сообщил, что вопросы по лесобилетам и отведению лесосек затягиваются.