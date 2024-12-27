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Закон о заготовке погибших деревьев в Забайкалье не работает

Закон о заготовке погибших деревьев в Забайкалье не работает

В Забайкалье пока не заработал закон о заготовке погибших деревьев. Глава комитета по аграрной политике краевого Заксобрания Михаил Якимов, после посещения Алек-Заводского, Калганского и Приаргунского округов, сообщил, что вопросы по лесобилетам и отведению лесосек затягиваются.

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