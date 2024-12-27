Закон о заготовке погибших деревьев в Забайкалье не работает

В Забайкалье пока не заработал закон о заготовке погибших деревьев. Глава комитета по аграрной политике краевого Заксобрания Михаил Якимов, после посещения Алек-Заводского, Калганского и Приаргунского округов, сообщил, что вопросы по лесобилетам и отведению лесосек затягиваются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии