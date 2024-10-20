Орловские многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки в неограниченном количестве

Региональное правительство внесло изменения в приказ «Об утверждении порядка установления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых государственными учреждениями культуры, подведомственными Департаменту культуры Орловской области».
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