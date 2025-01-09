"Ъ": ввод в эксплуатацию новых нефтяных скважин в России снизился на 10 %

Российские нефтяные компании в январе - ноябре прошлого года снизили число ввода в эксплуатацию новых скважин на 12,3% относительно аналогичного периода 2023 года, до 6,96 тысячи, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение источников, знакомых со статистикой Минэнерго.