Турецкие СМИ узнали о подготовке двух попыток покушения на Эрдогана Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности.
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Турецкие СМИ узнали о подготовке двух попыток покушения на Эрдогана Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности.
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