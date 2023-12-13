В Свердловской области пенсионерка замёрзла насмерть в собственном доме

В Сухом Логу местная жительница замёрзла насмерть в неотапливаемом доме. Её тело нашли волонтёры.В Сухом Логу Свердловской области пожилая женщина замёрзла насмерть в собственном доме, где были отключены отопление и газ.
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