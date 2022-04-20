В переводе с местного диалекта название водопада Игуасу переводится как «большая вода». Одного взгляда на водопад, находящийся на границе бразильского штата Парана и аргентинской провинции Мисьонес достаточно, чтобы понять, что это не преувеличение.
В переводе с местного диалекта название водопада Игуасу переводится как «большая вода». Одного взгляда на водопад, находящийся на границе бразильского штата Парана и аргентинской провинции Мисьонес достаточно, чтобы понять, что это не преувеличение.
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