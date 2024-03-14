Уволенный чиновник вместе с супругой готовили подрыв Амурского моста в Хабаровске

Следствие считает, что арестованный в Казани 63-летний Владимир Фетисов готовил подрыв моста, который является частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 «Амур», сообщают 13 марта, дальневосточные СМИ.
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