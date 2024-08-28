Врач из Кузбасса продала свой дом и отдала 5,8 млн рублей отдала мошенникам

Мошенники обманом похитили у врача-терапевта из Кемеровской области 5,8 миллиона рублей.Врач-терапевт из Юрги Кемеровской области доверилась мошенникам и осталась без частного дома, а также перевела злоумышленникам 5,8 миллиона рублей.