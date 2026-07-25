Армия США подписала долгосрочный контракт на поставку аэростатных систем

Американские медиа сообщили, что армия Соединенных Штатов подписала долгосрочный контракт с компанией TCOM LP на сумму 447 миллионов долларов (35 миллиардов рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации) на поставку, поддержку и обслуживание линейки серийных привязных аэростатных систем в рамках программы PSS-T (Persistent Surveillance System-Tethered).