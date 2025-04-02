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Добрый Мир

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Аляска под прицелом. Тихий указ Путина взбудоражил Запад

Аляска под прицелом. Тихий указ Путина взбудоражил Запад

Фото: Официальный сайт президента РФ На Западе не стихают разговоры об Аляске. Аналитики продолжают обсуждать указ российского президента Владимира Путина от 2024 года касательно исторической недвижимости Москвы за рубежом.

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