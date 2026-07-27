Налоговики снова банкротят последний в Орловской области спиртзавод

ООО «Мценская крепость» снова оказалось на грани банкротства. В начале июля 2026 года Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области подала иск в орловский арбитраж о признании последнего в регионе спиртзавода банкротом из-за долга в 274 млн рублей.