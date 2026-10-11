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Царьград

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Атака дронов ВСУ остановила дата-центр Яндекса во Владимире

Атака дронов ВСУ остановила дата-центр Яндекса во Владимире

Атака беспилотников ВСУ на дата-центр Яндекса во Владимире привела 11 октября к перебоям в работе сервисов компании по всей России, включая Самарскую область.

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