NASA собирается отключить одну из космических обсерваторий ради экономии средств

Космический телескоп «Чандра» / © NASA По данным портала Universe Today, агентство планирует сократить научные исследования с помощью телескопа «Чандра» до минимума, а также прекратит поддерживать его работоспособность, что неминуемо приведет к скорому отключению обсерватории.
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