Неизвестный миллиардер купил целый этаж в одном из домов Лондона

На лондонском рынке новостроек заключена одна из крупнейших сделок 2021 года: неизвестный заплатил 21,4 миллиона фунтов (больше 2 миллиардов рублей) за целый этаж с пентхаусами в доме, расположенном в районе Вест-Энд в западной части центра города.