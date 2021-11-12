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Неизвестный миллиардер купил целый этаж в одном из домов Лондона

На лондонском рынке новостроек заключена одна из крупнейших сделок 2021 года: неизвестный заплатил 21,4 миллиона фунтов (больше 2 миллиардов рублей) за целый этаж с пентхаусами в доме, расположенном в районе Вест-Энд в западной части центра города.

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