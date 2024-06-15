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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» может приобрести статусного хоккеиста с большой зарплатой в краткосрочной перспективе. Один из вариантов – Лайне

Напомним, что в Солт-Лейк-Сити появилась новая команда НХЛ, за которую будут выступать хоккеисты «Аризоны».

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