Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 583 подписчика

Военный хирург: в зоне СВО по большей части наблюдаются бесконтактные боевые действия

Военный хирург: в зоне СВО по большей части наблюдаются бесконтактные боевые действия

Большая часть военнослужащих получают ранения от дронов-камикадзе.В зоне боевых действий на Украине наблюдаются специфические боевые действия, в которых большую роль играют дроны-камикадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх