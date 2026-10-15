В охотничьи угодья Успенского района 14 октября отправили 500 северокавказских фазанов, что стало завершающим выпуском осеннего этапа программы расселения.
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