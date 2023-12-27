Председатель Следственного комитета поручил провести проверку по информации об избиении граждан в Воронежской области

В сюжете программы федерального канала сообщалось, что в Воронеже во дворе жилого дома на почве конфликта из-за парковочного места местный житель избил пожилого мужчину и его дочь, а также повредил элементы автомобиля.
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