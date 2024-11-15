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  • Игорь Васиков
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Счастливое место стало роковым для американки. Нашли её в чемодане: Европейцы смакуют детали убийства

Счастливое место стало роковым для американки. Нашли её в чемодане: Европейцы смакуют детали убийства

Тело американки нашли в чемодане в Венгрии. Место, которое девушка считала счастливым, стало для неё роковым.

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