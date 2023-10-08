ХАМАС сообщил о захвате в плен более 100 граждан Израиля, в том числе офицеров

Официальных представитель организации ХАМАС Муса Абу-Марзук указал на тот факт, что порядка сотни израильских граждан, среди которых оказались представители высшего офицерства, оказались пленены и содержаться на территории сектора Газа.
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