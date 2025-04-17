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🇷🇺Продолжаем уничтожать противника🔥 🎥Кадры боевой работы артиллеристов 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск по уничтожению пункта управления БпЛА и живой силы боевиков ВСУ 🔥 📍в районе н.

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