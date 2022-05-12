Альфред Шнитке и “Белорусский вокзал”

Владислава Шилина: Смотрела, как Олег Нестеров представляет свой сборник о Шнитке (один из плодов своего грандиозного проекта о работе в кино советских композиторов) и впервые услышала историю о том, как Шнитке написал для “Белорусского вокзала” музыку к песне “Нам нужна одна победа” (“Нас ждёт огонь смертельный”).
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