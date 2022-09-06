Срок действия дальневосточной ипотеки продлевается - Путин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Срок действия программы "Дальневосточная ипотека" будет продлен, она будет распространяться на людей до 40 лет, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.