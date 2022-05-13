Российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» заблокируют из-за санкций Евросоюза в Латвии

Глава Нацсовета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш подтвердил, что на следующей неделе из-за санкций Евросоюза в стране заблокируют российские социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».
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