Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем

Существует четыре фактора, которые не дают полноценно отдыхать: стремление все контролировать, потребность все время действовать (как компенсация), страх расслабиться и отдыхать, попытка уйти от внутренних проблем.
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