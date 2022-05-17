17/05/22==Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов

АРМИЯ Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву УКРАИНА НАТО США МИНОБОРОНЫ С 2015 по 2020 год Минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов.
АРМИЯ Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву УКРАИНА НАТО США МИНОБОРОНЫ С 2015 по 2020 год Минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов.
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