17/05/22==Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов

17/05/22==Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов

АРМИЯ Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву УКРАИНА   НАТО   США   МИНОБОРОНЫ С 2015 по 2020 год Минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов.

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