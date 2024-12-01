ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Женщина-медик права! С какого бодуна среднеазиата надо принимать без очереди?Медсестра высказа...
  • Александр Хироников
    "Если же попытки договориться провалятся, что вполне возможно, нужно напрячься и идти до Днепра. Тогда всё лучшее на ...Элиты хлопочут. "...
  • Русский Россиянин
    Вот как поднимают страну не покладая рук, не берегут себя,всё о народе думают ✌️😁 Самоустранились от всего, обклады...Элиты хлопочут. "...

Среди сирийских боевиков замечены участники атаки на Белгородскую область

Среди сирийских боевиков замечены участники атаки на Белгородскую область

Среди сирийских боевиков, наступающих на Алеппо, замечены участники ДРГ ВСУ, атаковавшей Белгородскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
О
Олег
Турция и США организовали наступление боевиков-так пишут во многих источников. А Украину забыли. Не зря же боевики из Идлиба участвовали и участвуют в боевых действиях на украинской стороне.
Ответить
13 час.
ВК
Вад Кук
И это говорит об одном в плен брать не надо
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх