В России могут увеличить штраф за незаконное трудоустройство мигрантов

Штраф за незаконное трудоустройство мигрантов могут увеличить. Об этом изданию «Известия» рассказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который и собирается внести в Госдуму данное предложение.
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