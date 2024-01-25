Поражение немецких 1-й танковой и 8-й полевой армий в Корсунь-Шевченковской битве

Немецкий танк Pz. Kpfw V «Пантера», подбитый САУ СУ-85 под командованием лейтенанта Кравцева. Украина, 1944 год«Десять сталинских ударов»После поражения в кампании 1943 года, вермахт перешёл к обороне, стараясь удержать позиции как можно дальше на востоке, подальше от основных жизненных центров Германской империи.