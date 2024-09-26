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Автоэксперт Похмелкин негативно оценил штрафы за курение за рулем

Автоэксперт Похмелкин негативно оценил штрафы за курение за рулем

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил мнение, что после введения запрета на курение за рулем должны быть введены ограничения на еду, питье и прием медикаментов, что выглядит абсурдным и нелогичным.

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