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Татар-информ

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Группировка «Север» получила шефскую помощь из Татарстана

Группировка «Север» получила шефскую помощь из Татарстана

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Военнослужащим группировки «Север» отправили очередную партию шефской помощи, собранную под руководством заместителя Премьер-министра РТ – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

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