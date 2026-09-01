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«Женился на юристе, а получил актрису»: как Александра Власова бросила правоведение ради кино и больше 10 лет счастлива в браке

«Женился на юристе, а получил актрису»: как Александра Власова бросила правоведение ради кино и больше 10 лет счастлива в браке

Красный диплом юриста и всего два месяца работы в адвокатской конторе — Александре Власовой хватило этого времени, чтобы понять: офисная рутина уничтожает в ней всё творческое начало.

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