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Эксперт Подберезкин прокомментировал сбитие Израилем ракеты в космосе

Эксперт Подберезкин прокомментировал сбитие Израилем ракеты в космосе

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сбили баллистическую ракеты хуситов вне атмосферы, что может считаться первым в истории боем в космосе.

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Комментарии
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Павел К
Да уж!!!!!!!!
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2 д.
Павел К
Во Хуситы, во дают!!!!!!!!!  Уже в космос из канализационных труб ракеты пуляют. Ну а евреи, про них Высоцкий ...попал во все что было, он выстрелом с руки, по ём бабьё с ума сходило и тоже  мужики...
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2 д.
александр александров
Так пусть&quot;хуситы&quot;как в &quot;Звёздных войнах&quot;с луны гасят!!!
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1 д.

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