Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сбили баллистическую ракеты хуситов вне атмосферы, что может считаться первым в истории боем в космосе.
Эксперт Подберезкин прокомментировал сбитие Израилем ракеты в космосе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел К
Да уж!!!!!!!!
Ответить
2 д.
Павел К
Во Хуситы, во дают!!!!!!!!! Уже в космос из канализационных труб ракеты пуляют. Ну а евреи, про них Высоцкий ...попал во все что было, он выстрелом с руки, по ём бабьё с ума сходило и тоже мужики...
Ответить
2 д.
александр александров
Так пусть"хуситы"как в "Звёздных войнах"с луны гасят!!!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии