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Экс главком НАТО сомневается в причастности России к атаке по Польше

Экс главком НАТО сомневается в причастности России к атаке по Польше

Крайне маловероятно, что Россия преднамеренно напала на Польшу, это просто нелогично, сказал бывший командующий войсками НАТО Джеймс Ставридис, комментируя гипотезу о том, что на территории Польши упала российская ракета, 15 ноября передает MSNBC.

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