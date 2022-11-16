Экс главком НАТО сомневается в причастности России к атаке по Польше

Крайне маловероятно, что Россия преднамеренно напала на Польшу, это просто нелогично, сказал бывший командующий войсками НАТО Джеймс Ставридис, комментируя гипотезу о том, что на территории Польши упала российская ракета, 15 ноября передает MSNBC.
Крайне маловероятно, что Россия преднамеренно напала на Польшу, это просто нелогично, сказал бывший командующий войсками НАТО Джеймс Ставридис, комментируя гипотезу о том, что на территории Польши упала российская ракета, 15 ноября передает MSNBC.
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