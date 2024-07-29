В аэропорту Камчатки из-за метеоусловий задержали вылеты семи рейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Елизово на Камчатке задержаны вылеты семи рейсов. Согласно информации на онлайн-табло, задержаны рейсы в Усть-Камчатск, Никольское и Оссору, а также два рейса в Тиличики и Северо-Курильск.