В аэропорту Камчатки из-за метеоусловий задержали вылеты семи рейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Елизово на Камчатке задержаны вылеты семи рейсов. Согласно информации на онлайн-табло, задержаны рейсы в Усть-Камчатск, Никольское и Оссору, а также два рейса в Тиличики и Северо-Курильск.
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