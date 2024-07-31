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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Кавамура примет участие в тренировочном лагере «Мемфиса»

Разыгрывающий (23 года, 172 см) подписал с «Гризлис» негарантированный контракт. Японский баскетболист поборется за место в составе клуба НБА, а в случае неудачи вернется в «Йокогаму».

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