Игрок АПЛ в искусственной коме. Из-за удара о штангу животом: с травмой он доиграл матч

Поправляется. Жуткий инцидент из АПЛ, значение которому мы все придали только двое суток спустя. Нигерийский нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи получил травму в игре с «Лестером» и перенес экстренную операцию.
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