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Зрение как люкс-актив: почему здоровье глаз стало главой премиального wellness-чекапа

Зрение как люкс-актив: почему здоровье глаз стало главой премиального wellness-чекапа

Долгое время офтальмология оставалась узко востребованной областью медицины. Люди обращались к офтальмологу лишь в крайних случаях: при резком снижении зрения или сильных болях.

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