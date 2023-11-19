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Словакия отказалась поддерживать санкции на российское топливо для АЭС

Словакия отказалась поддерживать санкции на российское топливо для АЭС

Словакия не поддержит распространение санкций на российское ядерное топливо для АЭС. Это является «красной чертой» для партии «Направление — социальная демократия», крупнейшей из входящих в правительственную коалицию.

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