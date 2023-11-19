Словакия отказалась поддерживать санкции на российское топливо для АЭС

Словакия не поддержит распространение санкций на российское ядерное топливо для АЭС. Это является «красной чертой» для партии «Направление — социальная демократия», крупнейшей из входящих в правительственную коалицию.
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