Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу над «Селтикс» на последней секунде. Судьи не зафиксировали фол у Тейтума

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог принести своей команде победу над «Бостоном» в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке.
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