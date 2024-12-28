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Добрый Мир

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  • Александр Жигилий
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Наш слон? Теневой президент США Илон Маск начал рушить систему «до основания», Америку ждут беспорядки

Наш слон? Теневой президент США Илон Маск начал рушить систему «до основания», Америку ждут беспорядки

10,7 тыс прочтений Вчера Оглавление А не замахнуться ли… Нецелесообразно и точка! В самый канун новогодних праздников Илону Маску, мультимиллиардеру, одному из самых влиятельных людей на планете удалось посеять хаос и панику в американском обществе.

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