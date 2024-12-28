Наш слон? Теневой президент США Илон Маск начал рушить систему «до основания», Америку ждут беспорядки

10,7 тыс прочтений Вчера Оглавление А не замахнуться ли… Нецелесообразно и точка! В самый канун новогодних праздников Илону Маску, мультимиллиардеру, одному из самых влиятельных людей на планете удалось посеять хаос и панику в американском обществе.