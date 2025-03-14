Аккаунты Госуслуг хотят блокировать при смене двух идентификаторов пользователя

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В РФ могут ввести автоматическую временную блокировку аккаунтов жителей РФ на "Госуслугах" при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, например, номера телефона и пароля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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