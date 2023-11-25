Концессионера моста через Обь привлекут к административной ответственности

В ходе проверки строительства четвертого моста через реку Обь и транспортной развязки в створе улицы Станиславского, специалисты Ростехнадзора выявили 17 нарушений обязательных требований законодательства и проектной документации.
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