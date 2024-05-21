Wildberries начал продажи Lada. На первом этапе машины смогут купить жители Волгоградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера, финальная цена автомобиля известна заранее — покупать дополнительные услуги или сервисы не понадобится.
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