Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о реализации в регионе народной программы в 2024 году

ВОЛОГДА, 27 февраля, ФедералПресс. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе рамках народной программы «Единой России» в 2024 году планируется реализовать порядка 350 мероприятий.
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