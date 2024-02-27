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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о реализации в регионе народной программы в 2024 году

Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о реализации в регионе народной программы в 2024 году

ВОЛОГДА, 27 февраля, ФедералПресс. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе рамках народной программы «Единой России» в 2024 году планируется реализовать порядка 350 мероприятий.

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