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Ковалев об Олимпиаде: «Очень жаль, что Гуменника не пустили в тройку, он объективно должен был там быть. Петр – огромный молодец»

Фигурист Артем Ковалев считает, что Петр Гуменник должен был занять на Олимпиаде место в тройке призеров, но его «не пустили».

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