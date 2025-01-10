В Ростовской области из-за БПЛА загорелись дом, предприятие и автомобили

Пожары в частном доме и на производственном предприятии произошли из-за падения БПЛА в Ростовской области, кроме того, загорелись автомобили, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 10 января в своем Telegram-канале.
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